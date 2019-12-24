Госсовет Татарстана принял законопроект о запрете продажи детям бестабачных снюсов

КАЗАНЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Парламентарии Госсовета Татарстана приняли законопроект о запрете продажи несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей продукции и вейпов, он направлен на подписание президенту республики Рустаму Минниханову. Об этом во вторник сообщается на сайте регионального парламента.

Во вторник стало известно о намерении депутатов Госсовета республики направить в Госдуму обращение о необходимости установления запрета на продажу детям бестабачной и иной никотинсодержащей продукции. Парламентарии просят ускорить принятие федерального закона и рассмотреть вопрос о предоставлении регионам полномочий устанавливать собственными нормативными актами дополнительные ограничения, связанные с продажей и потреблением подобной продукции.

"На заседании Государственного совета в первом чтении и в целом принят законопроект "О запрете продажи несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей продукции, электронных систем доставки никотина и внесении изменений в отдельные законодательные акты республики". Документ запрещает продажу никотиносодержащей продукции и вейпов детям младше 18 лет. Законопроект, внесенный депутатами Светланой Захаровой, Айратом Зариповым, Юрием Камалтыновым, Лилией Мавриной, Риммой Ратниковой, Артемом Прокофьевым и Александром Чубаровым, направлен на подписание президенту Татарстана Рустаму Минниханову", -- говорится в сообщении.

Таким образом, под запрет попадает продукция, содержащая никотин, не являющаяся лекарственным средством или медицинским изделием. Законопроект также предусматривает запрет на продажу детям вейпов.

"За нарушение норм закона, равно как и за вовлечение детей до 18 лет в потребление никотиносодержащей продукции и вейпов, будут предусмотрены административные меры наказания. В частности, речь идет о наложении штрафа на граждан в размере от трех до пяти тыс. рублей; на должностных лиц - от 30 до 50 тыс. рублей; на юридических лиц - от 100 до 150 тыс. рублей", -- говорится в сообщении.

Составлять протоколы об административных нарушениях будут должностные лица органов местного самоуправления городских округов, муниципальных районов, рассматривать административные дела в связи с указанными нарушениями - мировые судьи. Законопроект рассматривался с участием представителей непарламентский партий, уточнили в пресс-службе Госсовета республики, их предложения учтены при работе над законопроектом.