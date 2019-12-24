Владельцы цирковых животных с 1 января будут обязаны пожизненно их содержать

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Владельцы животных, используемых в культурно-массовых мероприятиях, с 1 января будут обязаны обеспечивать их пожизненное содержание. Об этом во вторник ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Животным обеспечивается дожитие в тех учреждениях, в которых они "проходили службу или работали", - пояснил Бурматов. - На владельцев таких животных возлагается обязанность обеспечивать их дожитие, в частности, проживание и питание".

Как напомнил депутат, соответствующая норма закона об ответственном обращении с животными была принята более года назад, а с 1 января только вступает в силу. Согласно ей, если дальнейшее использование животного в культурно-зрелищных целях невозможно, владелец животного обязан обеспечить его содержание до наступления естественной смерти животного или передать его на содержание физическим или юридическим лицам либо в приют для животных.

Законодательные изменения, подчеркнул парламентарий, позволят избавиться от практики выбрасывания цирковых животных на улицу. "Это практика абсолютно неправильная, негуманная, варварская", - уверен он.

Говоря об ответственности за несоблюдение указанной нормы, Бурматов отметил, что она будет предусмотрена в новом КоАП, проект которого кабмин планирует представить в марте следующего года. Он уточнил, что в кодекс может войти новая норма - "нарушение правил использования животных в культурно-зрелищных мероприятиях".

До принятия специальных норм об ответственности, предположил глава комитета, зоопаркам могут "просто не выдать лицензии, если они не будут обеспечивать дожитие животных".