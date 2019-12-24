Работать в села Приамурья в 2019 г. по программе "Земский доктор" приехали 35 специалистов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Тридцать пять специалистов стали в 2019 году "земскими докторами" в разных районах Амурской области, приняв участие в госпрограмме по привлечению на село молодых специалистов, сообщила во вторник пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

"Сегодня в Минздраве Приамурья подписан последний [в 2019 году] договор между работодателем и работником из числа запланированных в рамках реализации программы "Земский доктор". Всего заключено 35 трудовых договоров по данной программе - именно столько должностей (10 фельдшеров и 25 врачей) и было предусмотрено к замещению в текущем году. Благодаря программе в учреждения области удалось привлечь врачей различных специальностей", - говорится в сообщении.

По словам министра здравоохранения региона Евгении Жарновниковой, которые приводят в сообщении, на сегодняшний день проект реализован на 100%. Специалистов привлекли в 12 территорий Приамурья, семь ФАПов укомплектовали фельдшерами, в больницы прибыли три фельдшера скорой медицинской помощи. Всего по данной программе в регионе в 2019 году было направлено 30 млн рублей.

Молодой специалист Наталья в прошлом году закончила Амурскую государственную медицинскую академию в Благовещенске, а в этом - решила поехать работать на селе. Корреспонденту ТАСС девушка рассказала, что ей хотелось сменить обстановку, поработать в новых условиях, получить опыт, программа "Земский доктор" в ее выборе не играла определяющую роль, но "стала приятным бонусом".

Уже четвертый месяц Наталья работает в Тамбовском районе, в сельской амбулатории нет такой компьютеризации, как в городской поликлинике, а вот болезни, с которыми обращаются люди - схожи. Терапевт ведет прием, а потом еще совершает обход пациентов по деревне. Говорит, работать нравится, помогают медсестра и фельдшер. "Коллектив хороший, дружный", - поделилась Наталья.

Программа государственной поддержки "Земский доктор" направлена на привлечение молодых специалистов в села, ее участники - врачи, приехавшие работать в учреждения в глубинку, получают единовременные компенсационные выплаты в 1 млн руб. При этом они должны отработать пять лет. В 2018 г. программа распространилась и на фельдшеров, единовременные выплаты которым составляют 500 тыс. руб. За время работы программы "Земский доктор" в Приамурье с 2012 года было заключено 379 договоров о предоставлении единовременной компенсационной выплаты специалистам, благодаря этому удалось снизить дефицит медицинских кадров во всех муниципальных образованиях области. Многие из числа первых врачей, приехавших работать в села по этой программе, остались на прежних местах и после окончания отработанного пятилетнего срока.