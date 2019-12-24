Почта Петербурга и ГИБДД запускают систему электронных уведомлений о дорожных штрафах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Управление Федеральной почтовой службы (УФПС) Санкт-Петербурга и Ленинградской области совместно с ГИБДД запускают с 9 января 2020 года услугу, позволяющую гражданам получать в электронном виде постановления о нарушениях правил дорожного движения, сообщила во вторник пресс-служба почтового управления.

"9 января 2020 года УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области и ГИБДД запустят услугу получения постановлений о нарушениях в области дорожного движения в электронном виде. Важно отметить, что подключение к сервису бесплатно и не является обязательным - граждане вправе выбирать, каким способом получать адресованные им документы", - сообщили в пресс-службе, добавив, что ежегодно управление отправляет до 3 млн подобных уведомлений.

Сервис будет в режиме онлайн информировать получателя о поступлении заказных извещений по СМС или электронной почте, письмо в формате PDF можно прочесть с любого устройства. Письмо будет находиться в личном кабинете клиента на сайте zakaznoe.pochta.ru и на портале госуслуг.

"При входе в личный кабинет электронные письма переходят в статус "полученные", что приравнивается к получению письма в почтовом отделении под роспись. Вся информация передается по защищенным каналам связи", - рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что получателям электронных писем не будут приходить их бумажные аналоги. При этом в любой момент можно отказаться от услуги, и почта снова будет присылать письма в бумажном виде.

"Для отправителя упрощается процесс отправки писем, исключаются затраты на их предпочтовую подготовку, используется единая тарификация писем, а также гарантируется своевременное информирование получателей о важных событиях. Получатель, в свою очередь, получит письмо даже при смене места жительства", - цитируют в пресс-службе директора управления Дмитрия Серебренникова.