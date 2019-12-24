Пострадавших при ДТП в Оренбуржье иностранных граждан выписали из больницы

ТАСС, 24 декабря. Иностранных граждан, пострадавших при столкновении небольшого грузовика и минивэна на трассе Оренбург - Акбулак в Оренбургской области в начале декабря, выписаны из больницы, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального Минздрава.

"Выписали последнего пострадавшего, все в удовлетворительном состоянии", - сказала собеседница агентства.

ДТП произошло 8 декабря. В результате аварии четыре человека погибли, еще четверо были доставлены в медучреждение, трое из них находились в тяжелом состоянии. Среди погибших и пострадавших, по данным ГИБДД, были граждане Киргизии и Узбекистана.