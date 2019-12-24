СМИ: в Южной Корее остановят работу атомного реактора

ТАСС, 24 декабря. Комиссия по безопасности в сфере атомной энергии Республики Корея приняла решение остановить работу первого энергоблока АЭС "Вольсон" в провинции Кёнсан-Пукто. Как сообщает во вторник агентство Yonhap, эта мера соответствует курсу правительства страны на увеличение доли возобновляемых источников в энергетике.

В начале 2019 года компания - оператор АЭС Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) направила в контролирующий орган просьбу о закрытии реактора "Вольсон-1" из-за высоких расходов на его содержание и низкого уровня производства. Энергоблок был введен в эксплуатацию в 1983 году, компания могла продолжить его использование вплоть до 2022 года.

В 2017 году свою работу остановил старейший в стране энергоблок "Кори-1".

Однако, как отмечает агентство, решение о прекращении эксплуатации может быть отозвано в том случае, если Совет по аудиту и инспекциям страны признает неверной оценку управляющей компании экономической важности реактора.

Прекращение работы реактора, как поясняет Yonhap, соответствует курсу правительства на увеличение доли возобновляемых источников в энергетике страны. В рамках этой политики к 2030 году в Южной Корее будут закрыты 11 из 24 действующих на данный момент реакторов, а доля возобновляемых источников в структуре производства должна вырасти до 20%.