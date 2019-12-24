{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: в Южной Корее остановят работу атомного реактора

Речь идет о первом энергоблоке АЭС "Вольсон" в провинции Кёнсан-Пукто

ТАСС, 24 декабря. Комиссия по безопасности в сфере атомной энергии Республики Корея приняла решение остановить работу первого энергоблока АЭС "Вольсон" в провинции Кёнсан-Пукто. Как сообщает во вторник агентство Yonhap, эта мера соответствует курсу правительства страны на увеличение доли возобновляемых источников в энергетике.

В начале 2019 года компания - оператор АЭС Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) направила в контролирующий орган просьбу о закрытии реактора "Вольсон-1" из-за высоких расходов на его содержание и низкого уровня производства. Энергоблок был введен в эксплуатацию в 1983 году, компания могла продолжить его использование вплоть до 2022 года.

В 2017 году свою работу остановил старейший в стране энергоблок "Кори-1".

Однако, как отмечает агентство, решение о прекращении эксплуатации может быть отозвано в том случае, если Совет по аудиту и инспекциям страны признает неверной оценку управляющей компании экономической важности реактора.

Прекращение работы реактора, как поясняет Yonhap, соответствует курсу правительства на увеличение доли возобновляемых источников в энергетике страны. В рамках этой политики к 2030 году в Южной Корее будут закрыты 11 из 24 действующих на данный момент реакторов, а доля возобновляемых источников в структуре производства должна вырасти до 20%.

Теги
Республика Корея
Реклама на ТАСС
В Татарстане сняли запрет на проведение митингов ближе 50 м от зданий госорганов
В регионе также уточнили перечень объектов и территорий, где могут запретить проведение митингов, демонстраций и шествий
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС