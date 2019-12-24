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Чиновница в Карелии уволилась после оскорбительного поста в соцсетях

В мэрии Петрозаводска назвали такое поведение недопустимым для муниципального служащего

ПЕТРОЗАВОДСК, 24 декабря. /ТАСС/. Начальник управления культуры администрации города Петрозаводска Анна Лесонен уволилась по собственному желанию после оскорбительного поста в социальной сети в адрес горожан, не донесших мусор до контейнеров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

В ноябре Лесонен разместила на своей странице в Facebook пост о мусоре, который неизвестные разбросали рядом с контейнером для сбора пластика. Чиновница сообщила, что собрала и вынесла этот мусор на помойку, и оскорбительно высказалась в адрес жителей, которые не донесли до контейнеров мешки с отходами. После в мэрии заявили, что предложат Лесонен уволиться, поскольку "подобное поведение недопустимо для муниципального служащего и не может быть оправданно".

"Да, вчера, 23 декабря, был ее последний день работы в администрации. Анна Лесонен уволилась по собственному желанию. Ее место заняла Марина Коновалова, работавшая прежде в должности заместителя начальника управления культуры администрации города", - сообщила ТАСС руководитель пресс-службы мэрии Петрозаводска Анникки Сильченко.

Сразу после резонансного случая Лесонен ушла в отпуск. Оскорбительный пост в соцсети она удалила.

Теги
РоссияКарелия
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