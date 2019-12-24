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В Хабаровском крае создали мониторинговую группу для борьбы с угольной пылью в Ванино

Компании, работающие в порту, по поручению Владимира Путина переходят на закрытую перевалку угля, кроме того они обязались направить средства на борьбу с пылью

ХАБАРОВСК, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Хабаровского края создали мониторинговую группу для решения проблемы с загрязнением воздуха угольной пылью в порту Ванино, сообщил во вторник журналистам глава региона Сергей Фургал на пресс-конференции в Хабаровске.

Стивидоры переходят на закрытую перевалку угля по поручению президента РФ Владимира Путина. Компании обязались направить средства на борьбу с угольной пылью: мониторинг состояния воздуха, строительство ограждений пылеподавления, очистку ливневых вод, применение пылеулавливающих реагентов. Проблема с угольной пылью остро стоит в поселке Ванино. Люди жалуются на плохую экологическую ситуацию из-за перевалки грузов в порту на протяжении нескольких лет, люди неоднократно выходили на митинги. Власти разрабатывали план мероприятий по предотвращению загрязнения воздуха пылью, сообщалось об установке специального оборудования в порту для решения проблемы.

"Создали независимую группу, которая как только видит пыль, фиксирует это", - сказал Фургал. Он добавил, что сейчас, когда люди жалуются на пыль, профильные структуры нередко не подтверждают это, поскольку замеры воздуха проводятся позже. "Нам дают, что все чисто, превышений нет, а люди жалуются", - сказал Фургал. Как уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, в группу входят представители общественности, надзорных органов, органов местного самоуправления и правительства края.

Как сообщила ТАСС начальник отдела охраны труда и экологической безопасности АО "Ванинский морской торговый порт" Олеся Куликова, за последние три года в порту для борьбы с пылью смонтировали двухметровые железобетонные конструкции, которые исключают попадание груза на технологические проезды, закуплены снегогенераторы и водяная пушка, которые увлажняют пылящий груз, обновлен парк грейферов и другой техники. На дробильно-сортировочных установках оборудовали системы для пылеподавления, а транспортные ленты этих установок закрыли специальными кожухами.

"На сегодня порт заканчивает реализацию технического решения по переоснащению бункера, используемого для загрузки глинозема насыпью в вагоны, загрузочными модулями закрытого типа. Одним из наиболее масштабных мероприятий является строительство очистных сооружений поверхностного стока порта Ванино. Общая сумма затрат [на все направления] составляет более 400 млн рублей", - сказала Куликова. Сейчас также рассматривается возможность по перевалке части грузов в закрытом помещении - специальном пневмоангаре.

Ванино - поселок городского типа в Хабаровском крае с населением более 15 тыс. человек. Он расположен на материковом побережье Татарского пролива и является одним из крупных портов региона. В морском порту Ванино перегружают практически все виды сухих грузов, в том числе уголь и глинозем.

Теги
РоссияФургал, Сергей ИвановичХабаровский край
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