В России подготовили более 4,5 тыс. площадок для безопасного запуска пиротехники

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Более 4,5 тыс. площадок подготовлено в России для безопасного запуска пиротехнических изделий в новогодние праздники. Об этом рассказал во вторник директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев.

"Лучше всего запускать [пиротехническую продукцию] на специальных площадках. Мы, работая с органами исполнительной власти регионов, сегодня смогли устроить эти безопасные площадки - свыше 4,5 тысяч в РФ", - сказал он журналистам на пресс-конференции.

Информация об этих площадках, как отметил Еникеев, размещена на сайтах органов власти в каждом регионе страны. Кроме того, перед новогодней ночью она будет доводиться до населения через СМИ и соцсети.

Представитель МЧС напомнил о том, что в целях безопасности нужно покупать пиротехнику исключительно в специализированных магазинах, имеющих специальный сертификат, а также соблюдать правила эксплуатации, которые установлены в инструкции завода-изготовителя.