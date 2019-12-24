В Татарстане сняли запрет на проведение митингов ближе 50 м от зданий госорганов

КАЗАНЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госсовета Татарстана приняли законопроект о внесении изменений в региональный закон о митингах в части снятия запрета на проведение демонстраций в местах, расположенных в радиусе 50 метров от входа в госучреждения. Об этом во вторник сообщили на сайте Госсовета республики.

В ноябре 2019 года Конституционный суд (КС) РФ указал властям субъектов на необходимость исправить региональное законодательство в случае, если оно необоснованно ограничивает права граждан на проведение мирных публичных акций - митингов и собраний.

"Сегодня на заседании Государственного Совета принят законопроект о внесении изменения в статью 12 республиканского закона об обеспечении условий реализации прав граждан на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований. Документ снимает запрет на проведение митингов в местах, находящихся в радиусе 50 метров от входа в государственные учреждения. Одновременно с этим уточняется перечень объектов и территорий, где может быть запрещено проведение митингов, демонстраций и шествий", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе Госсовета Татарстана, перечень объектов и территорий, где может быть запрещено проведение митингов, демонстраций и шествий сформировали с учетом того, что проведение публичных мероприятий в этих локациях "может повлечь нарушение прав и свобод человека и гражданина, законности и правопорядка, общественной безопасности".

Согласно проекту закона, размещенного на сайте республиканского парламента, угроза будет оцениваться "уполномоченным органом с учетом специфики конкретного публичного мероприятия исходя из его целей и вида (характера), предполагаемого количества участников, даты проведения, времени начала и окончания, места проведения, а также иных обстоятельств".

Исходя из документа, в перечень входят территории, прилегающие к объектам жизнеобеспечения, военным объектам, железнодорожным вокзалам и платформам, автобусным и речным вокзалам, аэропортам, объектам метрополитена, связи, остановкам маршрутных транспортных средств, образовательным, медицинским, культурно-оздоровительным, спортивным организациям, организациям соцобслуживания, культуры, отдыха детей и молодежи, культовым сооружениям, стоянки транспортных средств, территории, предназначенные и приспособленные для отдыха детей и инвалидов.