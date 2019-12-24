Первый поезд проедет Крымский мост примерно за 20 минут

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Первый поезд дальнего следования проедет Крымский мост примерно за 20 минут. Это произойдет после 02:00 в ночь на среду, сообщили ТАСС в инфоцентре "Крымский мост".

"Поезд Санкт-Петербург - Севастополь пройдет по Крымскому мосту сегодня ночью. От станции Тамань-Пассажирская, последней перед проливом, он отправится в 02:10. Заранее сложно сказать, за какое точно время состав пройдет по мосту - по расчетам это займет около 20 минут", - сказала представитель инфоцентра.

Она уточнила, что днем пассажиры могут любоваться видами Креченского пролива и обоих его берегов - крымского и краснодарского. Также из окна прекрасно видна автомобильная часть Крымского моста, в том числе нарисованное на одной из опор граффити - строитель, держащий на руках рыжего кота Мостика, ставшего талисманом стройки. Ночью можно увидеть арки моста с яркой подсветкой и их отражение в море.

23 декабря было официально открыто железнодорожное движение по Крымскому мосту. Круглогодично будут курсировать рейсы Санкт-Петербург - Севастополь и Москва - Симферополь. На лето планируются дополнительные рейсы.

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечит бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной дорог. Автомобильная часть моста начала работать в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже - осенью того же года. Движение грузовых поездов планируется запустить в июле 2020 года.