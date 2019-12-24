Соотечественники в США попросили президента РФ вернуть гражданство 91-летней блокаднице

НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. /ТАСС/. Координационный совет организаций российских соотечественников в США направил на имя президента РФ Владимира Путина обращение с просьбой восстановить гражданство России проживающей в Соединенных Штатах 91-летней Циле Менделеевне Заславской. Копия письма поступила во вторник в ТАСС.

"Обращаемся к вам с просьбой о возвращении гражданства Российской Федерации Циле Менделеевне Заславской, блокаднице, проживающей в США, - говорится в обращении. - Она родилась в Советском Союзе, в Ленинграде, 10 октября 1928 года".

"Заславская имеет 45-летний стаж работы в СССР. Она выехала на ПМЖ в Америку в начале 1992 года с паспортом СССР. В 2018 году Заславская потеряла своего мужа, ветерана труда СССР, который тоже был блокадником. Мечта 91-летней Заславской, которая под давлением обстоятельств покинула РФ 27 лет назад, вернуть гражданство России", - отмечают российские соотечественники.

Как отмечается в обращении, "трудности с оформлением российского гражданства связаны с тем, что на восстановление гражданства имеют право россияне, которые выехали из РФ во второй половине 1992 года или позже, а также с ее возрастом и слабостью". "Тем не менее Заславская надеется на то, что еще успеет вернуться в Россию, - говорится в письме. - Она очень хочет вернуть гражданство России и надеется на поддержку российского посольства".

"В связи с приближающимся 75-летием Великой Победы просим вас помочь ей в восстановлении российского гражданства", - говорится в обращении.

Координационный совет организаций российских соотечественников в США - общественная организация, цель которой - консолидация русской общины в США, сохранение и популяризация русского языка и культуры, укрепление связей соотечественников с Россией.