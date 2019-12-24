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Более 60 тыс. студентов в РФ могут стать участниками акции "Ночь карьеры" в 2020 году

Как сообщили в АНО "Россия - страна возможностей", предполагается, что мероприятие состоится в апреле

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Участниками акции "Ночь карьеры", которая намечена на апрель будущего года, могут стать более 60 тыс. российских студентов. Об этом сообщила во вторник пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

"Предполагается, что всероссийская акция "Ночь карьеры" состоится в апреле 2020 года, ее участниками станут более 60 тыс. человек и 200 компаний-работодателей. Карьерные события в регионах страны будут организованы в едином формате и состоятся одновременно. Это будут выставки, мастер-классы и лекции от работодателей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что акция станет одним из проектов платформы "Россия - страна возможностей".

"Вопрос трудоустройства и построения карьеры является одним из приоритетных для всей системы образования. Высококвалифицированные кадры - это двигатель национальной экономики. И наша задача - помочь выпускникам найти компанию-работодателя, которая будет способна не только поддерживать и развивать компетенции молодого человека, но и обеспечивать социальную, экономическую стабильность в целом", - приводит пресс-служба слова министра науки и высшего образования РФ, председателя оргкомитета акции Михаила Котюкова.

В свою очередь заместитель генерального директора АНО Владислав Даванков отметил, что акция, как ожидается, пройдет в 30 российских городах.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.

Теги
РоссияКотюков, Михаил Михайлович
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