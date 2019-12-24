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Из школы под Волгоградом уволилась педагог, которая заклеивала рты ученикам скотчем

Уроки у пожаловавшихся на учителя второклассников уже ведет другой педагог

ВОЛГОГРАД, 24 декабря. /ТАСС/. Учительница 2-го класса школы №37 города Волжского Волгоградской области, на которую поступили жалобы, что она на уроке заклеивала рты детям скотчем, уволилась из школы по собственному желанию.

Об инциденте ранее сообщили местные СМИ. По их информации, таким способом педагог решила бороться с шумевшими на уроке школьниками.

"На основании личного заявления учитель 2-го класса будет уволена по собственному желанию в среду, 25 декабря", - сообщила журналистам и.о. начальника управления образования администрации Волжского Вера Гребенникова.

Она уточнила, что образовательный процесс во 2-м классе "осуществляется в штатном режиме, уроки проводятся другим педагогом". По ее словам, во вторник проведено совещание по вопросу соблюдения норм педагогами профессиональной этики. Гребенникова отметила, что ситуация находится на контроле управления образования администрации города Волжского.

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РоссияВолгоградская область
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