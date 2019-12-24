МЧС в новогодние праздники будет работать в режиме повышенной готовности

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Подразделения МЧС России перейдут на работу в режиме повышенной готовности в период новогодних праздников. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"С 5 ноября начались внеплановые проверки мест проведения новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей. В период с 31 декабря по 9 января вводится режим повышенной готовности (для подразделений МЧС России)", - сказали в ведомстве.

Режим функционирования "Повышенная готовность" для подразделений Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), в которую также входит МЧС, вводится при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. В данном случае - повышенном риске возникновения пожаров в период праздников.

Как сообщил во вторник журналистам директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев, на усиленный вариант службы будут приведены сотрудники Федеральной противопожарной службы. "Праздничные мероприятия, купания в Крещение, когда люди идут в монастыри и храмы, - мы будем обеспечивать меры безопасности, будем переходить к усиленному несению службы всем составом специалистов Федеральной противопожарной службы (ФПС)", - сказал он.

ФПС с 2002 года входит в состав Государственной противопожарной службы МЧС РФ, насчитывает подразделения центрального аппарата МЧС РФ, главки министерства в регионах, государственный пожарный надзор и многие другие подразделения, службы и учреждения министерства.

Говоря о проверках религиозных объектов, Еникеев назвал представителей духовенства ответственными в плане соблюдения требований противопожарной безопасности. "С ними проще работать, они держат ухо востро, у нас с ними проблем не возникает", - уточнил он.