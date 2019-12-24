Пассажирам первых поездов в Крым подарят карты оплаты проезда на общественном транспорте

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Пассажирам первых поездов из Санкт-Петербурга и Москвы в Крым, которые 25 и 26 декабря прибудут по Крымскому мосту на полуостров, подарят "Карты гостя Крыма и Севастополя" для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте регионов. Об этом сообщили во вторник журналистам в Мининформе республики.

Из Петербурга в Севастополь. Заметки из первого поезда, идущего по Крымскому мосту

Первый пассажирский поезд в Крым сообщением Санкт-Петербург - Севастополь (№7/8), который пересечет Керченский пролив 25 декабря, отправился в понедельник, 23 декабря. В этот же день состоялось торжественное открытие железнодорожной части Крымского моста с участием президента России Владимира Путина. Второй поезд уйдет из Москвы в Симферополь во вторник вечером.

"Основные операторы безналичной оплаты проезда в Крыму в честь этого знакового события дарят "Карту гостя Крыма и Севастополя" первым пассажирам, которые прибудут в Крым на поезде "Таврия" 25 и 26 декабря. Сервис "Карта гостя Крыма" позволяет оплачивать проезд в общественном транспорте Крыма безналичным способом с экономией благодаря включенной транспортной карте", - отметили в министерстве.

Пассажиры поездов также смогут использовать карты в 300 музеях, дворцах, отелях, кафе, аквапарках, дельфинариях, экскурсионных бюро, винных заводах, такси на территории Крымского полуострова. В министерстве уточнили, что основными операторами безналичной оплаты проезда в Крыму являются предприятия "Карта гостя", "Компания Глонасс-Крым" и "Единая городская карта Севастополя".

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечивает бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной дорог. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже, осенью того же года. Движение грузовых поездов планируется открыть летом 2020 года.