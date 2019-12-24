Билеты на первый поезд из Москвы в Симферополь купили 973 человека

Вспоминаем все: от первого замысла до первой поездки

Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить

Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить Вспоминаем все: от первого замысла до первой поездки

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Билеты на первый поезд из Москвы в Симферополь, который отправится во вторник с Казанского вокзала, купили 973 человека, рассказали ТАСС в компании "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ), которая выступает перевозчиком по железнодорожной части Крымского моста.

"973 человека на данный момент. На сегодняшнее утро 940 пассажиров [купили билеты] ", - рассказали в ГСЭ.

23 декабря было официально открыто железнодорожное движение по Крымскому мосту.

Круглогодично будут курсировать рейсы Санкт-Петербург - Севастополь и Москва - Симферополь. На лето планируются дополнительные рейсы. В понедельник первый поезд отправился из Санкт-Петербурга в Севастополь.