Эксперты считают, что обеспечение многодетных семей квартирами повлияет на рост населения

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Обеспечением многодетных семей в России жильем улучшит демографическую ситуацию в стране, однако значительных сдвигов в этом направлении можно добиться только комплексом финансовых мер, включающих также доступность образования и медицины, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявила, что власти должны предоставлять квартиры многодетным семьям бесплатно или на условиях льготного ипотечного кредитования. Она отметила, что предоставление квартиры будет хорошей мотивацией для многодетной семьи. По словам Матвиенко, материнский капитал является правильным шагом в этом направлении, однако проблемы поддержки многодетных семей в регионах остаются.

"Если мы возьмем Германию, которая сталкивается с той же проблемой демографического кризиса, что и Россия, то там существует практика, по которой независимо от дохода членов семьей, предоставляется жилье социального найма. Причем квартира увеличивается в метраже в зависимости от числа детей. Таким образом, государство снимает серьезную нагрузку с семьи через приобретение и содержание жилья, потому что социальный найм предполагает снятие налогообложения и обеспечение с точки зрения ремонта. И вот социальный найм стимулирует к рождаемости", - сказал ТАСС во вторник проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

Переломить рождаемость поможет комплекс мер

По его словам, необходимо в то же время не переоценивать данную меру, поскольку есть и другие статьи крупных расходов на детей - образование и здравоохранение. "Высшее образование дает возможность реализоваться ребенку в жизни, поэтому в семье будут планировать число детей, исходя из расходов на образование. Поэтому вопрос о бесплатном образовании стоит остро. У нас нет сертификата на бесплатное образование, а материнский капитал с его 453 тыс. руб. не оплатит 4 года образования даже одному ребенку", - отметил эксперт.

Сафонов подчеркнул, что в то же время в многодетных семьях дети болеют чаще, из-за чего одному из родителей приходится брать больничный. "Это сильно влияет на доходы семьи. У нас же не 100% оплачивается больничный. Поэтому надо думать о том, как компенсировать это", - пояснил он. По его словам, все социологические исследования показывают, что семьи готовы экономить на себе в пользу жилья, образования и здоровья детей.

С ним согласен международный эксперт по социальному сиротству Александр Гезалов. По его словам, необходим комплекс мер, поскольку государство не сможет обеспечить все нуждающиеся семьи жильем. "Сейчас в очередях стоят разные социальные категории, которые тоже нуждаются в жилье: около 300 тыс. сирот нуждаются в жилье, до сих пор сохраняется очередь среди ветеранов. Учитывая это нужно решать проблему поддержки многодетных детей различными мерами", - отметил он.

Гезалов пояснил, что вопросы, связанные с жильем, "тонут" в комплексе проблем, связанных с детскими садами, поликлиниками и образованием детей. Кроме того, бюджеты регионов не смогут в большинстве покрыть такие расходы, поэтому необходимо продумать комплексный подход, включающий как образование, так и здравоохранение.

"Иначе мы никаких достойных сдвигов в росте населения не добьемся, потому что семьи крайне чувствительны к изменению экономической ситуации. Во всем, что касается базового обеспечения, семья должна быть уверена в светлом будущем для своих детей. Как минимум, это квартира, образование и здоровье", - заключил Сафонов.