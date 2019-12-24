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Глава СПЧ назвал решение суда по делу Раджабова проявлением гуманизма

Мужчине был назначен штраф в размере 100 тыс. рублей

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что суд вынес гуманное решение в отношении участника несанкционированной акции 27 июля Самариддина Раджабова, назначив ему во вторник штраф в размере 100 тыс. рублей. Прокурор просил приговорить Раджабова к 3,5 года колонии общего режима.

"Раджабов обвинялся в том, что бросил пластиковую бутылку в сотрудника полиции, но даже в него не попал. И очень важно, что суд сегодня отпустил его на свободу, а не отправил в колонию. Я вижу в решении суда проявление гуманизма и, как уже неоднократно формулировал, соразмерности наказания содеянному", - приводятся слова Фадеева на сайте Совета.

Отмечается, что при составлении мнения о событиях, произошедших на несогласованных акциях в Москве, было отсмотрено "множество видеозаписей". "Некоторые демонстранты нападали на сотрудников полиции. Это недопустимо и серьезно карается в любом государстве. Но в некоторых случаях опасность деяния была неочевидна", - продолжил Фадеев. "Мы сразу обратили внимание на обвинения в отношении Раджабова, Жукова и Фомина. Мы рады, что к позиции Совета прислушались, и все трое фигурантов сегодня на свободе", - заявил Фадеев.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1000 человек. СК возбудил уголовное дело по статьям 318 и 212 ("Применение насилия в отношении представителя власти" и "Участие в массовых беспорядках") УК РФ. Были арестованы около 20 человек, в отношении некоторых из них вынесены приговоры.

Суд постановил признать виновным Раджабова по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Угроза применения насилия к представителю власти") и назначить ему наказание в виде штрафа, но зачесть в качестве исполненного наказания то время, которое он провел под стражей и отменить меру пресечения в виде содержания в СИЗО. Прокурор просил приговорить Раджабова к 3,5 года колонии общего режима.

Теги
РоссияФадеев, Валерий Александрович
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