В Крыму в 2020 году построят 56 ФАПов и 23 амбулатории

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Крыма намерены в 2020 году построить на полуострове 56 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и 23 амбулатории, сообщил во вторник журналистам на пресс-конференции глава республики Сергей Аксенов.

В июне на заседании крымского правительства, где обсуждался ход реализации нацпроекта "Здравоохранение", Аксенов сообщал, что в Крыму в 2020 году необходимо построить около 50 новых ФАПов и 11-12 амбулаторий.

"В 2020 году мы планируем 56, даже чуть больше, чем было заявлено в планах, ФАПов модульных поставить и 23 новые модульные амбулатории. Будет строить Азнакаевский завод, который у нас строил в 2014-2015 году, были ФАПы лучше, чем последние, которые мы закупали, соответственно, будет контракт заключен с единственным исполнителем по этому направлению. Они уже здесь находятся и к работам приступают с января месяца", - сказал Аксенов.

Также глава Крыма отметил, что в следующем году планируется начать закупку жилья для привлечения в регион врачей. "Узким специалистам будем закупать около 300 квартир в 2020 году и 300 квартир в 2021 году, соответственно 600 квартир. Деньги в региональном бюджете в январе на сессии будут выделены", - добавил Аксенов.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, устранение кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, проведение профилактических медицинских осмотров всех граждан не реже одного раза в год. На реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.