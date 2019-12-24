Жители регионов встречают на станциях поезд в Крым с флагами и цветами

ПОЕЗД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-СЕВАСТОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Жители городов в Воронежской области встретили с флагами и цветами первый пассажирский поезд, следующий из Санкт-Петербурга в Севастополь по новому маршруту через Крымский мост, а в Ростове-на-Дону пассажиров, одним из которых оказался Дед Мороз, ожидал концерт аккордеониста.
Как передает корреспондент ТАСС, жители городов Лиски и Россошь встречали поезд №7/8 на перронах одноименных железнодорожных станций с флагами Российской Федерации и Военно-Морского флота. Некоторые из присутствующих держали в руках гвоздики, играл гимн РФ.
На перронах люди фотографировались на фоне номера вагона с указанием пути следования "Санкт-Петербург - Севастополь" и провожали родных и близких.
На станции "Ростов Главный", где поезд сделал самую долгую на своем пути остановку - 33 минуты, пассажиров встречал Дед Мороз. Кроме того, на платформе состоялся импровизированный концерт - аккордеонист исполнил для пассажиров песни "Где эта улица, где этот дом" и "Тачанка-ростовчанка".
Меню для пассажиров
Пассажиры поезда могут попробовать в вагоне-ресторане различные горячие и холодные блюда и напитки, среди которых семга в сливках, эскалоп из свинины, а также чаи разных сортов, передает корреспондент ТАСС.
Среди горячих блюд, помимо эскалопа из свинины, пассажиры могут выбрать жаркое из свинины, семгу в сливках, медальоны из говядины и бефстроганов из куриного филе. Для вегетарианцев предусмотрен отдельный раздел в меню - это овощной винегрет, салат из капусты, огурцов и кукурузы, щи из свежей капусты, а также овощи по-монастырски.
На первое пассажирам предоставляется на выбор три блюда: куриный суп с лапшой, украинский борщ, мясная солянка со сметаной. Среди горячих напитков есть черный и зеленый чай, а также заварной кофе. Также вагон-ресторан предлагает широкий выбор блинов с начинками: медом, сгущенкой, ветчиной и сыром, семгой и икрой.
О поездах в Крым
Отправление первого поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь, который проследует по Крымскому мосту, состоялось с Московского вокзала 23 декабря. В пути поезд проведет 43 часа 25 минут и прибудет в Севастополь 25 декабря в 09:25 мск. 23 декабря также состоялось открытие железнодорожной части Крымского моста с участием президента России Владимира Путина.
Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он необходим для бесперебойного транспортного сообщения Крыма с другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной дорог. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже, осенью того же года.
Строительство железнодорожной части завершилось 18 декабря 2019 года. Первый пассажирский поезд пересечет Керченский пролив 25 декабря. Один состав отправился из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря, второй уйдет из Москвы в Симферополь вечером 24 декабря. Движение грузовых поездов планируется открыть в июле 2020 года.
27 декабря 2014 года украинские власти прервали движение поездов, курсировавших между Симферополем, Севастополем и городами Украины, России, Белоруссии, а также Польши. В Крыму остались только пригородные железнодорожные перевозки. В год перевозились около 3 млн пассажиров на электричках. Сейчас, по прогнозам, число пассажиров, прибывающих на пассажирских поездах на полуостров, составит в 2020 году порядка 3 млн человек, а к 2025 году может вырасти до 5 млн человек.
В новость в 20:46 мск внесены изменения - добавлена информация о меню в поезде.