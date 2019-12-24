Жители регионов встречают на станциях поезд в Крым с флагами и цветами

ПОЕЗД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-СЕВАСТОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Жители городов в Воронежской области встретили с флагами и цветами первый пассажирский поезд, следующий из Санкт-Петербурга в Севастополь по новому маршруту через Крымский мост, а в Ростове-на-Дону пассажиров, одним из которых оказался Дед Мороз, ожидал концерт аккордеониста.

Из Петербурга в Севастополь. Заметки из первого поезда, идущего по Крымскому мосту

Как передает корреспондент ТАСС, жители городов Лиски и Россошь встречали поезд №7/8 на перронах одноименных железнодорожных станций с флагами Российской Федерации и Военно-Морского флота. Некоторые из присутствующих держали в руках гвоздики, играл гимн РФ.

На перронах люди фотографировались на фоне номера вагона с указанием пути следования "Санкт-Петербург - Севастополь" и провожали родных и близких.

На станции "Ростов Главный", где поезд сделал самую долгую на своем пути остановку - 33 минуты, пассажиров встречал Дед Мороз. Кроме того, на платформе состоялся импровизированный концерт - аккордеонист исполнил для пассажиров песни "Где эта улица, где этот дом" и "Тачанка-ростовчанка".

Меню для пассажиров

Пассажиры поезда могут попробовать в вагоне-ресторане различные горячие и холодные блюда и напитки, среди которых семга в сливках, эскалоп из свинины, а также чаи разных сортов, передает корреспондент ТАСС.

Среди горячих блюд, помимо эскалопа из свинины, пассажиры могут выбрать жаркое из свинины, семгу в сливках, медальоны из говядины и бефстроганов из куриного филе. Для вегетарианцев предусмотрен отдельный раздел в меню - это овощной винегрет, салат из капусты, огурцов и кукурузы, щи из свежей капусты, а также овощи по-монастырски.

На первое пассажирам предоставляется на выбор три блюда: куриный суп с лапшой, украинский борщ, мясная солянка со сметаной. Среди горячих напитков есть черный и зеленый чай, а также заварной кофе. Также вагон-ресторан предлагает широкий выбор блинов с начинками: медом, сгущенкой, ветчиной и сыром, семгой и икрой.

О поездах в Крым

Отправление первого поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь, который проследует по Крымскому мосту, состоялось с Московского вокзала 23 декабря. В пути поезд проведет 43 часа 25 минут и прибудет в Севастополь 25 декабря в 09:25 мск. 23 декабря также состоялось открытие железнодорожной части Крымского моста с участием президента России Владимира Путина.