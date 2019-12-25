Максим Фадеев запустит детское шоу в интернете

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Композитор и продюсер Максим Фадеев готовит к запуску масштабное детское шоу "Улица волшебников, 13", которое будет транслироваться на YouTube. Об этом он сообщил в среду в интервью ведущей программы "Просто о сложном" Софико Шеварднадзе, выходящей в Яндекс.Эфире.

"Я построил за городом большие площади для съемки детских шоу, хочу заниматься детским образовательным контентом, - сказал Фадеев. - Я построил улицу, это будет называться "Улица волшебников, 13".

По словам продюсера, проект схож по масштабу с телешоу "Улица Сезам", но будет отличаться внутренним содержанием. "Смысл наших волшебников заключается в том, что они могут приходить к нашим детям в реальной жизни. Например, в Саратове у ребенка что-то случилось, и он обращается к нашим волшебникам, которые ему помогают реально: появляются у него дома, решают что-то", - пояснил он, уточнив, что речь будет идти не о материальной помощи, а о "внутренних, духовных желаниях".

Кроме того, на территории "Улицы волшебников, 13" будут проводиться музыкальные мероприятия, а сам Фадеев будет вести собственное кулинарное шоу.

Максим Фадеев начинал карьеру как автор-исполнитель и аранжировщик. После неудачных попыток передать свой материал на радио и телевидение в начале 1990-х годов он принял решение работать продюсером. Первым таким проектом стало сотрудничество с певицей Линдой. В 2000-х Фадеев запустил свой продюсерский центр, подопечными которого стали группа Serebro, певица Наргиз (Закирова), проект Molly и другие. В октябре 2019 года Фадеев объявил, что расторг договор с артистами своего лейбла Malfa, передав им права на репертуар.

О программе

Ведущая Софико Шеварднадзе, подводя итог первого сезона программы, отметила, что он получился очень разнообразным. "Это был эксперимент - мы каждый выпуск немного экспериментировали с подачей, с платформами, форматами, и уже к концу сезона выкристаллизовалась та форма, которая очень нравится и нам, и, судя по просмотрам, зрителям, - сказала она в беседе с корреспондентом ТАСС. - В финале у нас фантастический человек - Максим Фадеев, который впервые дал интервью, принимая нас как гостей в своем доме. И мы поговорили прямо про все: про предательство, про музыку, зачем вообще нужен музыкальный продюсер в 2019 году и ещё много о чем. Ну а следующий сезон у нас планируется расширенным, с такими же интересными и безграничными собеседниками. Прервемся только на новогодние праздники и сразу после вернемся с новой премьерой".

Продюсер проекта Алексей Боков отметил, что очень доволен его реализацией. "Телесмотрение ушло в интернет. Мы рады, что программа "Просто о сложном" стала первой в этом жанре в Яндекс.Эфире, всегда приятно быть пионерами в чем-то. Программа снимается исключительно на смартфоны Apple 11 Pro, при этом мы первое шоу в Яндекс.Эфире, которое исходно снято в качестве 4К. И, конечно, для нас важно, о чем говорили гости. От нас мир узнал, что Шнур иногда подумывает о смене фронтмена, а Гузель Яхина болезненно реагирует на критику. Повестка была общечеловеческая, говорили о многих актуальных вещах и взгляде на них глазами и профессионала, и человека. Всем этим мы очень довольны и уверенно идем на второй сезон", - сказал он ТАСС.

Передача "Просто о сложном" выходит раз в десять дней, цикл программ снимают полностью на iPhone. Создатели ток-шоу приглашают в эфир самых известных представителей той или иной области - ученых, режиссеров, писателей, предпринимателей.