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Титов инициирует снижение штрафов за нарушение правил для крупногабаритного транспорта

Как сообщили в пресс-службе омбудсмена, предлагается выработать единую методику выявления сбоев в работе автоматических пунктов весогабаритного контроля и установить запрет на наложение штрафов до их устранения

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов, а также сотрудники Генпрокуратуры планируют обратиться в правительство РФ с предложением скорректировать работу автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК) на трассах и снизить штрафы за незначительное превышение габаритов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе омбудсмена.

"Предлагается выработать единую методику выявления сбоев в работе АПВГК и установить запрет на наложение штрафов до их устранения. Кроме того, предлагается снизить штрафы по ст. 12.21.1 КоАП ("Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства") за незначительные нарушения и, наоборот, повысить их за умышленные нарушения весогабаритных параметров", - отметили в пресс-службе. Кроме того, предлагается установить штрафы для организаций, которые обслуживают АПВГК, за каждый день нарушения в работе контрольных систем. Сегодня такая ответственность законодательно не закреплена.

Как пояснили в пресс-службе, Титов поддержал предложения, которые были высказаны уполномоченным по правам предпринимателей в Нижегородской области, где АПВГК начали работать в 2017 году. На этих пунктах учитываются параметры веса и габарита автомобиля. Если они превышают установленные параметры, данные о нарушении отправляются в информационный центр, где после обработки нарушителю выписывают штраф.

По словам уполномоченного по правам предпринимателей в Нижегородской области Павла Солодких, когда происходит сбой в работе рамок, которые определяют габариты и вес транспорта, не всегда удается получить разъяснения, в чем состоит нарушение. "Сегодня никто не понимает, в какой момент рамка вышла из строя. "Ростелеком" отдал управление аппаратами на аутсорсинг коммерческой организации, и контакта с ними нет, на звонки они не отвечают. А рамка продолжает выписывать штрафы даже тогда, когда происходит технологический сбой", - отметил Солодкий.

Он добавил, что сейчас штрафы выписываются за превышение лимитов в 2%. "Штрафы от 100 до 500 тыс., средний - 300 тыс. Чтобы штраф "окупался", надо перегружать машину тонн на 10-15. А сейчас получается, что за перегруз в 200 кг назначается штраф в 50-100 тыс., это же абсурд. Пусть штраф будет до миллиона, но за превышение больше 10%", - отметил он.

По его мнению, необходимо также разрешить эксплуатацию автопоездов с четырьмя осями и более, поскольку действующие рамки такие транспортные средства просто не пропускают. "Для этого придется внести дополнения в правила перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденные постановлением правительства РФ № 272 от 15 апреля 2011 года", - добавил он.

Теги
РоссияТитов, Борис Юрьевич
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