Максим Фадеев проведет соревнования между геймерами из разных городов

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Композитор и продюсер Максим Фадеев запустит на YouTube шоу "Город на город", в котором будут соревноваться любители видеоигр из разных город России. Об этом он сообщил в среду в интервью ведущей программы "Просто о сложном" Софико Шеварднадзе, выходящей в Яндекс.Эфире.

"У нас есть флагманское шоу, которое называется "Город на город", сейчас мы его делаем. Огромный, 12-тиметровый трейлер приезжает в город, например, в Курган, откидывает верх, и там - огромный экран. Все геймеры города приходят в центр города, на экране выведена какая-то новая, мощная компьютерная игра. Мы ищем лучшего геймера города, потом едем в Свердловск (Екатеринбург - прим. ТАСС), Челябинск и так далее, выясняем, кто у нас лучший геймер. Потом начинаем рубиться город на город", - пояснил Фадеев.

По словам продюсера, аналогичного шоу нет нигде в мире. "Мы это зарегистрировали, и если получится сделать это на российской платформе, то мы запустим это и по миру", - подчеркнул он.

Для съемок своих YouTube-проектов Фадеев построил павильоны в Подмосковье. "Это типа "Главкино", только маленькое - я сделал одноэтажный "Голливуд". Там много-много помещений 30 на 25 метров, высотой 8 метров", - рассказал продюсер.

Максим Фадеев начинал карьеру как автор-исполнитель и аранжировщик. После неудачных попыток передать свой материал на радио и телевидение в начале 1990-х годов он принял решение работать продюсером. Первым таким проектом стало сотрудничество с певицей Линдой. В 2000-х Фадеев запустил свой продюсерский центр, подопечными которого стали группа Serebro, певица Наргиз (Закирова), проект Molly и другие. В октябре 2019 года Фадеев объявил, что расторг договор с артистами своего лейбла Malfa, передав им права на репертуар.

Передача "Просто о сложном" выходит раз в десять дней, цикл программ снимают полностью на iPhone. Создатели ток-шоу приглашают в эфир самых известных представителей той или иной области - ученых, режиссеров, писателей, предпринимателей.