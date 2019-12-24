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Медведев поручил пресечь распространение никотиносодержащей продукции вне торговых точек

Как сообщил премьер-министр РФ, МВД и Роспотребнадзор при участии Генпрокуратуры и СК должны провести внеплановые выездные проверки для предотвращения возможной реализации такой продукции
Описание
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил МВД РФ пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете. Об этом он во вторник сообщил на своей странице "ВКонтакте".

"Я поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете. Кроме того, МВД и Роспотребнадзору поручено при участии Генпрокуратуры и СК провести внеплановые выездные проверки для предотвращения возможной реализации в торговых точках такой продукции", - написал премьер.

 

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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