Медведев поручил пресечь распространение никотиносодержащей продукции вне торговых точек

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил МВД РФ пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете. Об этом он во вторник сообщил на своей странице "ВКонтакте".

"Я поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете. Кроме того, МВД и Роспотребнадзору поручено при участии Генпрокуратуры и СК провести внеплановые выездные проверки для предотвращения возможной реализации в торговых точках такой продукции", - написал премьер.