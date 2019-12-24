РПЦ может открыть приходы в Африке из-за поддержки Александрийским патриархатом ПЦУ

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Русской православной церкви (РПЦ) придется открывать новые приходы для верующих, проживающих на территории африканских стран, если Александрийский патриархат продолжит поддерживать Православную церковь Украины (ПЦУ), заявил во вторник председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"Буквально несколько дней назад 27 священников из Кении, Танзании, Замбии направили ему (Александрийскому патриарху - прим. ТАСС) письмо, где они выражают несогласие с признанием раскольников. Поэтому не хочу сейчас предсказывать, как будут развиваться события, но если Александрийский патриархат окажется на стороне раскола, то тогда, конечно, нам придется создавать приходы для наших верующих, потому что они не смогут причащаться в храмах Александрийского патриархата", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Он также отметил, что священники, находящиеся на службе в Африке, уже не связаны с Александрийским патриархатом.

Патриарх Александрийский Феодор II 8 ноября сообщил, что Александрийский патриархат внес главу ПЦУ Епифания в диптих в качестве предстоятеля новой автокефальной церкви. Другие поместные православные церкви ПЦУ не признают и считают единственным каноническим митрополитом Киевским Онуфрия.

15 декабря 2018 года в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором две раскольнические организации - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании ПЦУ. 6 января 2019 года Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию (Думенко) томос об автокефалии.