Военный комиссариат назвал законным призыв в армию сотрудника ФБК Шаведдинова

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов долгое время уклонялся от военной службы по призыву, его направление в армию законно, место службы определено в соответствии с результатами медицинского обследования. Об этом говорится в пояснении заместителя военного комиссара Москвы полковника Максима Локтева, поступившем во вторник в ТАСС.

В нем отмечается, что "до октября 2019 года гражданин Шаведдинов Р. Т., подлежащий призыву на военную службу, длительное время уклонялся от постановки на воинский учет и прохождения мероприятий, связанных с призывом". 28 октября, согласно документу, Шаведдинов по повестке военного комиссара Савеловского района Москвы прибыл в военный комиссариат, где "в установленном порядке в присутствии своего адвоката прошел призывные мероприятия и медицинское освидетельствование, по результатам которого он признан годным к прохождению военной службы по призыву", в тот же день решением призывной комиссии столичного района "Аэропорт" он на основании закона о воинской обязанности и военной службе "был призван на военную службу и ему вручена повестка на отправку к месту прохождения военной службы".

"Однако, не согласившись с решением призывной комиссии, Шаведдинов обратился в Савеловский районный суд города Москвы с соответствующим административным иском. В строгом соответствии с требованиями закона на весь период рассмотрения судом иска Шаведдинова действие решения призывной комиссии было приостановлено", - пояснил Локтев. 11 ноября решением Савеловского районного суда в удовлетворении иска Шаведдинову было отказано в полном объеме, после чего он обжаловал его в Московском городском суде.

"Однако в дальнейшем в суд по неизвестным причинам он не являлся, и его интересы на судебных заседаниях 17 ноября и 23 ноября представлял адвокат", - уточнил заместитель военного комиссара, сообщив, что Мосгорсуд решением от 23 декабря оставил в силе решение суда первой инстанции, которое в тот же день вступило в законную силу, а "действие решения призывной комиссии было возобновлено".

"В рамках реализации данного решения, законность которого установлена судом, 23 декабря Шаведдинов был направлен на городской сборный пункт, где был проведен его повторный медицинский осмотр, в ходе которого препятствий к прохождению военной службы установлено не было", - проинформировал Локтев, добавив, что после этого Шаведдинов "в составе команды убыл к месту прохождения военной службы по призыву". Это место "было определено в строгом соответствии с результатами его [Шаведдинова] медицинского освидетельствования и группы профессиональной пригодности", - подчеркнул представитель комиссариата.

Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудник ФБК блогера Алексея Навального Шаведдинов якобы принудительно направлен на прохождение срочной службы в армии на архипелаге Новая Земля в Архангельской области.