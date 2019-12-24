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Справороссы хотят избавить выпускающих жизненно необходимые лекарства от взносов в аптеки

Лидер партии Сергей Миронов добавил, что взнос на все остальные лекарства надо сделать в размере 5%

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Партия "Справедливая Россия" планирует внести в Госдуму законопроект по освобождению производителей жизненно необходимых лекарств от необходимости платить входной взнос в аптечные сети, заявил лидер партии Сергей Миронов во вторник на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы подготовили законодательную инициативу. Есть жизненно необходимые лекарства. Мы предлагаем, чтобы они в аптеки поступали без входного взноса. А на все остальные лекарства сделать его не более 5%", - сказал Миронов.

Он рассказал, что сейчас фирмы для осуществления продажи своей продукции в торговых сетях платят входные взносы. По словам Миронова, аптеки берут такие взносы и с отечественных производителей.

Лидер "Справедливой России" рассказал президенту и о другом законопроекте: на сегодняшний день предельно допустимая доля расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг составляет 22%. Регионы могут снижать этот порог по своему усмотрению.

"Мы высказали предложение, что, может быть, нам принять федеральный закон, который этот максимальный порог с 22% снижает до 15%", - сказал Миронов. Он рассказал, что, по словам главы Минфина Антона Силуанова, на это может потребоваться 29,7 млрд рублей.

"Для многих наших семей это будет реальное облегчение с точки зрения оплаты ЖКХ. Мы такую инициативу подготовили. В весеннюю сессию будем ее вносить, рассчитываем на поддержку в том числе и фракций большинства", - сказал Миронов.

Об итогах года

Президент также попросил лидера партии рассказать о том, что уже сделано в уходящем году. По словам Миронова, "Справедливая Россия", несмотря на свою малочисленность, занимает второе место по количеству изданных и принятых законопроектов. Он отметил, что многие из этих инициатив касаются поддержки семей.

"В этом году Государственная дума очень хорошо переориентировалась, в том числе, в свете вашего послания Федеральному собранию и вашей установки решать социальные проблемы", - сказал Миронов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСилуанов, Антон ГермановичМиронов, Сергей МихайловичРоссия
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