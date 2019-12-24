Федерация еврейских общин поддержала оценку Путиным действий Польши в 1930-х годах

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода поддержал оценку президента России Владимира Путина, который на расширенной коллегии Минобороны назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в Германии, занимавшего свой пост перед началом Второй мировой войны и пообещавшего памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.

"Очень искреннее и человечное заявление Владимира Владимировича (Путина). От имени еврейской общины России мы можем выразить только глубокую признательность за такой эмоциональный и праведный отклик на обнародование новых фактов касательно поддержки со стороны Польши политики Германии в 1930-1940-е гг. Когда изучают трагедию Холокоста, одну из величайших в XX веке, есть условная градация виновных: от руководителей и создателей ужасающих приказов до свидетелей машины смерти, которые в какой-то мере становились соучастниками массовых убийств", - говорится в заявлении Бороды, опубликованном во вторник.

Глава ФЕОР подчеркнул, что федерация уделяет большое внимание сохранению памяти о преступлениях Холокоста и увековечиванию памяти тех, кто погиб в фашистских концлагерях. "В этом году у нас прошла выставка "Праведники народов мира", посвященная людям всех национальностей и вероисповеданий, рискующих жизнью для спасения евреев во время войны. Интересный факт, что в Польше, стране поддерживавшей нацистов на высочайшем уровне, и это еще раз доказал обнародованный архив, было самое большое количество "праведников мира", людей, спасающих и успешно спасших евреев", - отметил он.

Борода отметил, что "полноценное раскаяние возможно лишь тогда, когда мы признаем все ошибки, искореняем из сердца малейшие зачатки зла" и выразил надежду, что "польский народ сделает правильные выводы из черных страниц истории".

Геноцид евреев в Польше

До Второй мировой войны в Варшаве проживали почти полмиллиона евреев. В 1940 году по распоряжению немецких оккупационных властей евреев Варшавы принудительно сгоняли в гетто, выселяя из районов, названных "арийскими". Вокруг гетто, в котором были собраны варшавские евреи, была воздвигнута высокая, более трех метров кирпичная стена. Летом 1942 года в течение 60 дней около 300 тыс. евреев из Варшавского гетто были вывезены в концентрационный лагерь "Треблинка".

В начале 1943 года распространились слухи о грядущей ликвидации гетто. В ответ на это 19 апреля жители подняли восстание. Оно было жестоко подавлено гитлеровцами, более 10 тыс. человек погибли. Второе антифашистское восстание, начавшееся 1 августа 1944 года, было организовано польской подпольной организацией "Армия Крайова". Оно завершилось 2 октября поражением повстанцев.

17 января 1945 года в ходе Висло-Одерской операции войска 1-го Белорусского фронта освободили столицу Польши. День Катастрофы и героизма европейского еврейства (ивр. - Йом ха-Шоа) был установлен израильским парламентом в 1951 году в честь шести миллионов евреев, погибших от рук нацистов в годы Второй мировой войны.