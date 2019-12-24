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Пользователи сообщают о сбое в работе платежной системы Visa

По данным сервиса Downdetector, больше всего на сбои в работе системы жалуются в США и Европе

ТАСС, 24 декабря. Проблемы в работе платежной системы Visa наблюдаются во вторник в некоторых странах. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего на сбои в работе системы жалуются в США и Европе, в особенности в Германии и Великобритании.

По данным сервиса, пользователи испытывают проблемы с осуществлением платежа (88% сообщивших о неполадках), у 5% возникают трудности при работе с банкоматом, еще у 5% не работает веб-сайт.

Теги
СШАГерманияВеликобритания
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