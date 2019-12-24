Глава Татарстана заявил, что экология около нового мусоросжигательного завода не ухудшится

КАЗАНЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Строительство завода по термической обработке мусора в пригороде Казани не изменит экологического фона близлежащих территорий. Об этом журналистам во вторник сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Ранее инициативная группа граждан и экоактивисты выступили против строительства завода, они считают завод вредным для окружающей среды. Активисты разместили палаточный лагерь на месте строительства дороги к площадке будущего предприятия в Зеленодольском муниципальном районе. Решением Зеленодольского городского суда Татарстана были арестованы два человека, всего были рассмотрены материалы в отношении 19 человек. После этого прошла встреча с властями Татарстана, на которой активисты выразили обеспокоенность по поводу безопасности нового завода для здоровья населения, отметили необходимость развития раздельного сбора мусора и сокращения использования одноразовой посуды.

"Есть 500-1000 человек, которые говорят: "не надо", а 1,25 млн только в Казани и рядом еще больше - они что думают, как дальше мы будем жить в нашем мегаполисе? Они (активисты) же у них (других жителей) не спросили. Есть, понятно, охранная зона, там, где мы этот комплекс ставим, что будет с ними, мы им гарантируем, что экологический фон не изменится. Мы же сказали, у нас есть документы: проектно-сметная документы, экспертиза, в том числе экологическая, но мы пока международную авторитетную экспертизу не сделаем, мы разрешение на строительство не дадим, наш проект должен быть самый современный", - сказал он.

По словам Минниханова, каждый год в регионе образуется более 1,6 млн тонн мусора, который нужно перерабатывать, и республике повезло, что она вместе с Московской областью попала в проект по строительству заводов. Президент республики отметил, что при выборе компании, которая будет проводить международный аудит, будет учтено мнение активистов. Уже после проведения такой экспертизы Минниханов будет готов встретиться с инициативной группой.

"Мы пока не приняли окончательного решения по данному заводу, но как только будет проведена авторитетная международная экспертиза, я проведу с ними встречу и отвечу на все интересующие вопросы. Повторяю, что этот проект будет не во вред, а, напротив, во благо нашей республики. Этот завод позволит нам решить проблему ликвидации мусора", - добавил он.

О проекте

В России реализуется проект по строительству пяти пилотных мусоросжигательных заводов (четыре в Подмосковье и один в Татарстане) компанией "РТ-Инвест" (входит в структуру "Ростеха"). Совокупная мощность четырех заводов в Московской области составит 2,8 млн тонн твердых коммунальных отходов в год, что позволит ежегодно генерировать около 280 МВт электроэнергии. Первые два из них должны заработать в 2021 году, еще два - в 2022 году. Завод в Татарстане с установленной электрической мощностью в 55 МВт сможет ежегодно сжигать до 550 тыс. тонн мусора. Он должен заработать не позднее 2022 года.