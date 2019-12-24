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Первый поезд из Москвы в Симферополь отправился с Казанского вокзала

Время в пути составит 33 часа 5 минут
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Описание
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Первый поезд, следующий из Москвы в Симферополь по Крымскому мосту, отправился во вторник с Казанского вокзала.

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В поезде 15 вагонов, включая вагон-ресторан. Время в пути составит 33 часа 05 минут, в Симферополь он прибудет 26 декабря в 08:50 мск.

Власти Крыма разработали сценарий встречи первых поездов. Планируется, что на вокзале в Симферополе их будут встречать первые лица республики: глава региона Сергей Аксенов и спикер парламента Владимир Константинов, руководство Федерального агентства железнодорожного транспорта и представители общественности.

23 декабря было официально открыто железнодорожное движение по Крымскому мосту. По нему круглогодично будут курсировать рейсы Санкт-Петербург - Севастополь и Москва - Симферополь. На лето планируются дополнительные рейсы. Первый поезд - №7/8 из Санкт-Петербурга в Севастополь - отправился с Московского вокзала в тот же день. В пути он проведет 43 часа 25 минут и прибудет в Севастополь 25 декабря в 09:25 мск.

Теги
РоссияКрым
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