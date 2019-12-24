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Всероссийская детская елка пройдет в Кремле в 20-й раз

На елку приглашены более 5,5 тыс. детей

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Школьники из всех регионов страны в среду соберутся на Всероссийскую елку в Кремле. Этот праздник проводится в 20-й раз.

"На Всероссийскую елку приглашены более 5,5 тыс. детей из всех федеральных округов Российской Федерации, а также из Республик Абхазия и Южная Осетия", - рассказала ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова. Она уточнила, что среди гостей Кремля победители всевозможных конкурсов и олимпиад, воспитанники детских домов, ребята, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Они приехали в Москву на несколько дней, поэтому успеют не только на Всероссийскую елку. Для ребят подготовлена насыщенная программа экскурсий по достопримечательностям столицы.

Но главным событием все же станет праздник в Кремле. В Государственном Кремлевском дворце школьники увидят музыкальный спектакль "Письмо Деду Морозу", до и после представления поучаствуют в различных играх и забавах, обязательно прогуляются по Соборной площади, где установлена главная новогодняя живая 25-метровая елка.

"На память о празднике у ребят останутся не только теплые воспоминания, но и подарки - сладости от лучших отечественных производителей", - сказала Крылова.

Она добавила, что на кремлевской елке в остальные дни школьных каникул и новогодних праздников смогут побывать все желающие.

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Россия
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