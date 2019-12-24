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Западные христиане отмечают Рождество

В Москве рождественские богослужения пройдут в кафедральном соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии и церкви Святого Людовика Французского

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Западные христианские конфессии и ряд поместных православных церквей 25 декабря отмечают Рождество Христово. У католиков рождественские богослужения пройдут во всех католических храмах России, в том числе в Москве в кафедральном соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии и церкви Святого Людовика Французского, рассказал ТАСС генеральный секретарь Конференции католических епископов России (ККЕР) священник Игорь Ковалевский.

"Вот чего мы ищем в Рождество: мы ищем веры, мы жаждем постичь веру, желаем жить ей. Но как это возможно для нас сегодня? Точно так же, как и в то первое Рождество, нам нужно встретиться с Младенцем, Который был Богом, в Котором заключен весь смысл мира и истории. <…> Рождество Иисуса да принесет мир всем, кто ищет его, как искали пастухи, волхвы и все смиренные сердцем", - говорится в пастырском послании ординария римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве архиепископа Павла (Паоло) Пецци, опубликованном на сайте архиепархии.

Начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) Сергей Ряховский пожелал своим единоверцам мира и благополучия в новом году. "Прежде всего, желаю вам, чтобы этот мир, воспетый ангелами, и Божественное присутствие наполняли ваше сердце каждый день в наступающем 2020 году. Несите этот мир своим родным и близким, друзьям и коллегам, соседям и совсем незнакомым людям, и храните его в сердце, в семье, в церкви. Созидайте единство в доме Божием, поддерживайте пасторов, помогайте нуждающимся и ободряйте ослабевших", - приводятся его слова на сайте РОСХВЕ.

Собственное поздравление верующим опубликовал на сайте кафедрального собора святых Петра и Павла в Москве архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви России (ЕЛЦР) Дитрих Брауэр. "Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым! Пусть Звезда Рождества будет для вас путеводной, и младенец Иисус подарит вам радость и надежду. Христос родился и живет в наших сердцах в каждом новом дне!" - говорится в нем.

Разница календаря

Рождество 25 декабря отмечают не только католики и протестанты, использующие григорианский календарь. Десять из 15 поместных православных церквей отмечают его в этот день по новоюлианскому календарю, разработанному в 1923 году профессором математики и небесной механики Белградского университета Милутином Миланковичем. В 1924 году на него перешли Константинопольская (кроме монастырей Афона) и Румынская православные церкви, а в 1928 он был введен в Александрийской и Антиохийской. Кроме них 25 декабря Рождество отмечают в Болгарской, Кипрской, Элладской, Албанской церквях, в Православной церкви Чешских земель и Словакии и Православной церкви в Америке.

Польская православная церковь ввела в оборот новоюлианский календарь в 1924 году, однако в 2014 году приняла решение вернуться к юлианскому.

Традиции российских верующих

Священник Игорь Ковалевский считает, что католики в России придерживаются славянских традиций празднования. "24 декабря, рождественский Сочельник, считается постным днем. Есть традиция рождественских ужинов, празднования Сочельника за семейным столом или среди прихожан. Есть и традиция преломления специального рождественского хлеба", - добавил он.

Для национальных католических общин, сообщил он, проводятся богослужения на их языках. "У нас есть специальные мессы для национальных общин - для вьетнамцев, для англо- и франкоговорящих, для корейцев и для других общин. Само богослужение рождественское проходит примерно одинаково, независимо от того, на каком языке оно служится, но есть уже местные, семейные, национальные традиции, связанные непосредственно с праздником, и это объединяет католиков во всем мире", - заключил он.

Пресс-секретарь РОСХВЕ Антон Кругликов рассказал ТАСС, что пятидесятнические общины готовят к празднику множество рождественских концертов, спектаклей и рождественских вертепов - театральных воспроизведений сцены рождения Иисуса Христа. По его словам, "вертепы в российской традиции не столь сильны, а вот рождественские спектакли делают воскресные школы практически в любой церкви, и в том или ином формате в богослужении участвуют дети - это или песня, или постановка".

Кругликов добавил, что в некоторых общинах РОСХВЕ Рождество отметили в прошедшее воскресенье 22 декабря, а специфически российской традицией стали два празднования - по григорианскому и юлианскому календарям. "В протестантизме празднование Рождества в конкретную дату жестко не регламентируется, поэтому, как правило, - и это наше российское ноу-хау, - в некоторых церквях проводится два Рождества. Одно Рождество сейчас, зачастую оно проводится в более семейных, домашних группах, в небольшом общении, и проводится большое богослужение тогда же, когда проходит у нас [в России] праздник - 7 числа [января]. Это специфика российская - раньше, в советское время, когда все было жестко, отмечали 25-го, ну а сейчас - вот так", - пояснил он, добавив, что традиция отмечать праздник раньше 25 декабря также зародилась в СССР.

История Рождества

Во II-IV веках христиане праздновали Рождество в один день с Крещением Господним. В настоящее время эту традицию сохраняет Армянская апостольская церковь. Первые упоминания о Рождестве как самостоятельном празднике относятся к IV веку. После Великой Схизмы 1054 года церкви на востоке и западе продолжали отмечать Рождество в одно и то же время вплоть до 1582 года, когда папа римский Григорий XIII ввел новую систему летоисчисления - григорианский календарь, или новый стиль.

Считается, что дата праздника была установлена произвольно и заменила отмечавшиеся в декабре в Римской империи языческие праздники: "Рождение Солнца непобедимого" и Сатурналии (праздник в честь Сатурна).

Предрождественский период называется Адвентом (от латинского "adventus" - "пришествие") и начинается в четвертое воскресенье до праздника. В каждое из четырех воскресений Адвента в церкви во время мессы проходят евангельские чтения. В Сочельник семьи собираются за ужином, состоящим из постных блюд, главным из которых является сочиво - каша из зерен пшеницы, чечевицы или риса с маком, орехами и медом. Католики 25 декабря служат три литургии - ночью, на заре и днем, - а в храмах выставляют ясли, в которые помещается фигурка младенца Иисуса.

Каждое рождество с посланием Urbi et orbi ("Городу и миру") выступает папа Римский. Его понтифик зачитывает верующим с балкона Собора Святого Петра в Ватикане.

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