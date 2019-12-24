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В Visa опровергли сообщения о сбоях в работе платежной системы

Ранее на странице сервиса Downdetector появилась информация о сбоях в функционировании Visa в США и Европе

ТАСС, 25 декабря. Представительство международной платежной системы Visa в России опровергло сообщения о проблемах в ее работе в ряде стран.

Ранее на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, появилась информация о сбоях в функционировании Visa в США и Европе.

"Карты Visa работают в обычном режиме, сообщения о сбоях на стороне платежной системы Visa не соответствуют действительности", - говорится в среду в Twitter представительства.

По данным Downdetector, пользователи испытывали проблемы с осуществлением платежей (88% сообщивших о неполадках), у 5% возникали трудности при работе с банкоматами, еще у 5% не работал сайт.

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