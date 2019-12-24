ВЦИОМ узнал, о чем мечтают россияне

"Наиболее часто называемые заветные мечты россиян - здоровье для себя и близких (10%) и улучшение жилищных условий для семьи (10%). Почти каждый десятый россиянин (8%) мечтает о путешествиях, 7% - о том, чтобы вырастить детей и внуков и успехе в их жизни. О повышении уровня жизни и материальном благополучии мечтают 6% россиян, жить у моря хотят 5%, а 4% мечтают о том, чтобы не было войны", - говорится в исследовании ВЦИОМ.

При этом три четверти россиян (75%) считают, что мечта должна быть реализуемой, иметь планы и сроки, и только каждый десятый считает, что мечта должна быть несбыточной (10%) или что лучше не иметь мечты (13%). Отвечая на вопрос, от каких условий и факторов зависит осуществление мечты, 45% респондентов назвали личные усилия, удачное стечение обстоятельств или других людей (41%). В разной степени прилагают усилия для осуществления своей мечты 73% россиян, причем 32% сообщают об этом однозначно. Удавалось осуществить свои мечты абсолютному большинству россиян (89%).

"Среди россиян чаще всего была достигнута или считается возможным достижение мечты о счастливой семье и воспитании хороших детей (90%). Также популярна мечта о том, чтобы прожить честную жизнь (86%), иметь надежных друзей (85%). Увеличилась популярность мечты о том, чтобы иметь интересную работу (77%) - год назад считали, что могут ее достичь или уже достигли 73%. Завершает топ-5 рейтинга самых реализуемых мечтаний мечта о хорошем образовании (69%)", - добавили во ВЦИОМ.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 18 декабря 2019 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.