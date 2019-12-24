Пассажирский поезд впервые пересек Крымский мост

Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить

Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить Вспоминаем все: от первого замысла до первой поездки

КЕРЧЬ /Республика Крым/, 25 декабря. /ТАСС/. Первый пассажирский поезд, следующий из Санкт-Петербурга в Севастополь, пересек Крымский мост и въехал на территорию Крыма, передает корреспондент ТАСС, находящийся в поезде.

Состав прошел по железнодорожному участку моста примерно за 20 минут. Поезд начал движение по Крыму, в 09:25 мск он прибудет в конечный пункт назначения - город Севастополь.

Открытие железнодорожной части Крымского моста с участием президента России Владимира Путина состоялось 23 декабря. В тот же день отправился первый поезд (№ 7/8) с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь в объезд территории Украины.

Как сообщили ТАСС в инфоцентре "Крымский мост", состав специально замедлил ход, чтобы его пассажиры смогли разглядеть арки моста, а наблюдающие за ходом поезда - сфотографировать и поприветствовать его

"Поезд пересек Керченский пролив по Крымскому мосту за полчаса. Поезд может идти гораздо быстрее, но сегодня замедлил ход около арок моста, поскольку его приветствовали, фотографировали", - сказали в инфоцентре. Ночью пассажиры смогли полюбоваться арками моста, ярко освещенного цветами российского триколора, и их отражением в море. Архитектурная подсветка конструкции включает более 2 тыс. светильников на кронштейнах 18 видов и свыше 19 км кабельных линий. На керченском берегу в 3 км от моста расположен пост электрической централизации, который наблюдает за графиком движения поездов на мосту, корректирует их скорость и интервал движения.

В новость внесены изменения (03:33 мск) - добавлены подробности по тексту.