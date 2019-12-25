Голикова назвала проведение оптимизации в сфере здравоохранения ужасным

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Программа оптимизации в области здравоохранения, прошедшая во многих регионах РФ, была проведена ужасно. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" .

"Во многих регионах страны оптимизация здравоохранения была проведена ужасно. И качество, и доступность услуг в здравоохранении резко ухудшились", - отметила Голикова.

Отвечая на вопрос ведущего о виновных, вице-премьер выразила мнение, что "виноваты все - и центр, и регионы". Голикова также добавила, что в настоящее время необходимо думать об исправлении сложившейся ситуации.

В пятницу, 20 декабря, Голикова сообщила журналистам, что регионы России в настоящее время завершают подготовку карт модернизации объектов первичного звена здравоохранения. Она добавила, что после 10 января 2020 года начнется следующий этап: на базе согласованных карт регионы должны будут представить уже программу. Затем будет проведена экспертиза, после чего карты будут утверждены. Голикова добавила, что запуск программ планируется с 1 июля 2020 года.

20 августа президент Владимир Путин провел совещание по теме первичного звена здравоохранения. Тогда министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отметила, что дефицит врачей в нем составляет 25 тыс. человек, а среднего медицинского персонала - 130 тыс. человек. В четырех регионах оклад врачей составляет менее 30% от средней зарплаты по региону, и только в десяти регионах он превышает 50%. Путин потребовал проанализировать всю организацию работы в первичном звене здравоохранения и принять дополнительные меры по его укреплению.