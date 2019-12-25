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Новый год и Рождество - 2020

"Известия": почти 60% россиян будут работать на предстоящих новогодних каникулах

По данным издания, большинство из них заняты в сфере обслуживания
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Более половины россиян - 58% - будут работать во время предстоящих новогодних праздников. Об этом пишет в среду газета "Известия" со ссылкой на данные сервиса "Работа.ру".

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По данным исследования, с которым ознакомилось издание, среди тех, кому предстоит трудиться в праздничные дни, с 1 по 8 января 2020 года, 22% выйдут на пятидневку. Еще 25% респондентов отметили, что будут работать по гибкому графику. Заместитель гендиректора "Работа.ру" Александр Ветерков рассказал "Известиям", что большинство из них заняты в сфере обслуживания - это продавцы, кассиры, официанты, хостес, курьеры, водители.

Кроме того, как отметил Ветерков, согласно опросу, проведенному сервисом в первом полугодии уходящего года, "40% россиян предпочли бы работать во время праздничных дней в обычном режиме, чтобы получить дополнительную денежную компенсацию". Кроме того, отмечает издание, многие готовы поработать в выходные, чтобы потом получить отгулы.

Как в свою очередь рассказала газете член комиссии Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб, в предыдущие годы доля работающих в новогодние праздники варьировалась в пределах 40%.

А вот согласно результатам опроса сервиса по поиску работы Superjob, которые ТАСС приводил во вторник, работать в праздники намерены лишь 16% россиян. А 38% предпочтут провести праздники дома.

Теги
РоссияБессараб, Светлана ВикторовнаНовый год и Рождество - 2020
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