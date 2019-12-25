Пассажиры поезда Петербург - Севастополь в восторге от первой поездки по Крымскому мосту

КЕРЧЬ /Республика Крым/, 25 декабря. /ТАСС/. Пассажиры первого поезда, следующего из Санкт-Петербурга в Севастополь, с восторгом отзываются о первой поездке по Крымскому мосту.

Вспоминаем все: от первого замысла до первой поездки

Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить

Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить Вспоминаем все: от первого замысла до первой поездки

За 10 минут до въезда на мост пассажиры примкнули к окнам вагонов. "Уважаемые пассажиры, через несколько минут поезд начнет движение по Крымскому мосту", - прозвучал из динамиков голос начальника поезда. Пассажиры затихли в ожидании.

Когда вагоны пересекли границу Крымского моста, начальник поезда распорядился отключить свет в коридорах. Все воскликнули от радости, некоторые поздравляли друг друга с наступающим Новым годом, размахивая красными и белыми воздушными шарами.

"Испытываю сейчас эйфорию. Событие сравнимо с проходом первого поезда по маршруту Москва - Санкт-Петербург по Николаевской железной дороге. Это эпохальный час для истории России", - сказал ТАСС полковник в запасе Юрий Багриновцев из Санкт-Петербурга, который едет в Севастополь навестить свою маму.

О первом поезде в Крым

Состав прошел по железнодорожному участку моста примерно за 20 минут. Поезд начал движение по Крыму, в 09:25 мск он прибудет в конечный пункт назначения - город Севастополь.

Открытие железнодорожной части Крымского моста с участием президента России Владимира Путина состоялось 23 декабря. В тот же день отправился первый поезд (№ 7/8) с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь в объезд территории Украины.

Архитектурная подсветка конструкции включает более 2 тыс. светильников на кронштейнах 18 видов и свыше 19 км кабельных линий. На керченском берегу в 3 км от моста расположен пост электрической централизации, который наблюдает за графиком движения поездов на мосту, корректирует их скорость и интервал движения.