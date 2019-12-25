Федеральное финансирование санавиации на Чукотке в 2020 г. планируют увеличить на 100 млн

ТАСС, 25 декабря. Объем федерального финансирования санитарной авиации в Чукотском автономном округе в 2020 году вырастет с 235 млн до 340 млн рублей, что позволит увеличить количество вылетов и эвакуированных пациентов. Об этом ТАСС рассказал заместитель губернатора Чукотского автономного округа, начальник департамента здравоохранения Евгений Подлесный.

12 декабря по итогам заседания президиума Госсовета по вопросам здравоохранения президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть финансирование медучреждений на Крайнем Севере не по нормативу, а по сметной стоимости их содержания. Президент поручил определить новый порядок оплаты медпомощи в малых и отдаленных населенных пунктах с учетом социально-экономических и природно-климатических условий. Минздраву РФ также поручено пересмотреть субсидирование санавиации исходя из фактической потребности регионов.

"По данным на начало декабря в текущем году вертолетами в регионе были эвакуированы 695 пациентов, из которых перевозка 212 человек осуществлялась на средства федеральной программы. Всего в текущем году бюджет округа получил на эти цели 235 млн рублей. На следующий год сумма федерального финансирования должна вырасти до 340 млн рублей, а количество перевезенных на эти средства пациентов - до 247", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в регионе сегодня есть один специализированный медицинский вертолет с полным комплектом оборудования, необходимого для экстренной помощи и поддержания состояния пациента на борту. За 11 месяцев 2019 года он совершил 200 вылетов. Остальные воздушные суда используются в случаях, когда пациенту не угрожает непосредственная опасность в ходе перевозки. По словам Подлесного, решение в каждом случае принимается индивидуально.

Услугу по перевозке власти региона закупают у государственного предприятия "Чукот-Авиа", у которого в лизинге находится спецвертолет. Решение о закупке второй машины пока не принято, хотя этот вопрос периодически обсуждается, рассказал заместитель главы региона.