На Курилах более 60 семей военнослужащих по контракту получили жилье

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Современные мебелированные общежития квартирного типа ввели в эксплуатацию на южных Курилах (Сахалинская область). Ключи от жилья получили 60 семей военнослужащих по контракту, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Министерства обороны РФ заострял внимание на том, что в рамках развития военной инфраструктуры до 2020 года необходимо обустроить несколько сотен военных городков в стране. По словам главы государства, современные условия для службы, возможности для работы, учебы, интересного досуга для семей военнослужащих имеют огромное значение для престижа воинской службы и для морального состояния войск в целом.

"На островах Курильской гряды состоялось торжественное заселение двух современных мебелированных общежитий квартирного типа для военнослужащих по контракту - на островах Итуруп и Кунашир. Жилье получили 60 семей военнослужащих", - сообщили в ВВО.

По информации ВВО, в торжественной церемонии вручения ключей от квартир приняли участие представители командования соединений, строительных организаций, администраций районов. Квартиры полностью готовы к проживанию и оборудованы приборами учета и необходимым набором мебели и бытовой техники. Коме того, дома подключены к современным энергоцентрам.

"Нужно понимать, что Курильские острова - это граница нашей страны, нахождение здесь военнослужащих обязательно. Для этого необходимо жилье и инфраструктура. Кроме того, важно и то, что благодаря совершенствованию армейской инфраструктуры и прочего развиваются в целом Курилы. Для военных строится жилье, значит, нужны дороги, если есть семьи военнослужащих, значит, нужны школы и детсады, а этим всем пользуются и жители Курил", - рассказал ТАСС представитель администрации Южно-Курильского городского округа.

В рамках развития военной и социальной инфраструктуры на островах Итуруп и Кунашир в ближайшей перспективе запланированы строительство и реконструкция более 200 различных объектов, в том числе объекты военного назначения, жилые дома, столовые, школы, спортивные комплексы.