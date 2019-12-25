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Студенты ДВФУ будут проходить практику на Улан-Удэнском авиационном заводе

Предприятие возместит стоимость проезда практикантов и обеспечит их жильем

УЛАН-УДЭ, 25 декабря. /ТАСС/. Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ, входит в холдинг "Вертолеты России") начнет в 2020 году принимать студентов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) для прохождения практики. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе предприятия.

В последние годы завод столкнулся с нехваткой кадров. Ранее на предприятии сообщали, что ежегодно заводу необходимо около 165 конструкторов и технологов, при этом выпуск по указанным специальностям в Бурятии составляет всего 20-25 человек. В январе 2019 года У-УАЗ и Агентство по развитию человеческого капитала (АРЧК) на Дальнем Востоке подписали соглашение о совместном решении кадровых проблем на предприятии.

"Между Улан-Удэнским авиазаводом и Дальневосточным федеральным университетом заключен договор о прохождении практики студентов на предприятии", - сообщили в пресс-службе.

У-УАЗ готов принимать студентов-практикантов из ДВФУ в 2020 году, уточнили ТАСС на заводе, добавив, что предприятие гарантирует возмещение стоимости проезда для практикантов и обеспечивает их жильем. Завод готов принимать не только студентов, но и выпускников ДВФУ. "На предприятии реализуются перспективные проекты по выпуску новой авиационной техники, идет цифровизация производства. А ДВФУ является центром развития цифрового образования в регионе, поэтому мы заинтересованы в тесном сотрудничестве", - приводит пресс-служба слова управляющего директора У-УАЗ Леонида Белых.

На прошлой неделе У-УАЗ провел День карьеры на площадках Дальневосточного федерального университета в Арсеньеве и во Владивостоке. "Более 100 студентов факультетов машиностроения, самолето-вертолетостроения, автоматизации технологических процессов, механотроники и робототехники ДВФУ посетили площадку предприятия", - добавили в пресс-службе.

Улан-Удэнский авиационный завод специализируется на производстве вертолетов Ми-8АМТ (Ми-171Е), Ми-171, Ми-171А2 и Ми-8АМТШ (Ми-171Ш), является одним из крупнейших предприятий в Бурятии, на котором трудятся около 6 тыс. человек. У-УАЗ осуществляет полный цикл производства, выпускает не только готовые вертолеты, но также агрегаты и запасные части, а также имеет современный летно-испытательный комплекс. Продукция завода поставляется государственным и коммерческим заказчикам России и других государств мира и успешно эксплуатируется в более чем 40 странах Европы, Азии, Африки, Южной Америки, Австралии и Океании. В 2023 году на У-УАЗ планируется производство легкого многоцелевого самолета "Байкал" для региональной авиации.

Теги
РоссияБурятияДальний Восток
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