Все дороги Алтайского края, движение по которым было ограничено из-за снегопада, открыты

ТАСС, 25 декабря. Движение по всем дорогам Алтайского края, закрытым во вторник из-за метелей и снегопада, возобновлено, сообщается в среду на сайте ГУ МЧС региона.

"В 06:15 (02:15 мск) 25.12.2019 ограничение движения для всех видов транспорта снято. Дороги федерального и регионального значения на территории Алтайского края открыты для движения всех видов транспорта", - говорится в сообщении

Во вторник была закрыта для грузового транспорта и автобусов федеральная трасса А 322 Барнаул - Рубцовск - граница с Казахстаном в Алтайском крае и автодорога К-09 Поспелиха - Курья - Третьякова - граница с Казахстаном. В Алтайском крае действовало штормовое предупреждение. Синоптики прогнозировали метели, местами сильный снег, снежные заносы и гололедицу на дорогах.