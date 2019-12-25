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Все дороги Алтайского края, движение по которым было ограничено из-за снегопада, открыты

Во вторник в регионе действовало штормовое предупреждение

ТАСС, 25 декабря. Движение по всем дорогам Алтайского края, закрытым во вторник из-за метелей и снегопада, возобновлено, сообщается в среду на сайте ГУ МЧС региона.

"В 06:15 (02:15 мск) 25.12.2019 ограничение движения для всех видов транспорта снято. Дороги федерального и регионального значения на территории Алтайского края открыты для движения всех видов транспорта", - говорится в сообщении

Во вторник была закрыта для грузового транспорта и автобусов федеральная трасса А 322 Барнаул - Рубцовск - граница с Казахстаном в Алтайском крае и автодорога К-09 Поспелиха - Курья - Третьякова - граница с Казахстаном. В Алтайском крае действовало штормовое предупреждение. Синоптики прогнозировали метели, местами сильный снег, снежные заносы и гололедицу на дорогах.

Теги
РоссияАлтайский край
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