Власти Москвы сняли новогоднюю короткометражку

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Комитет по туризму города Москвы вместе с режиссером Александром Коттом сняли новогодний короткометражный фильм "Самый лучший подарок", который покажут в 29 городах России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Фильм рассказывает волшебную и добрую историю про путешествие восьмилетней Маши и ее родителей в столицу в поисках "того самого" плюшевого мишки. Увидеть трогательное путешествие девочки Маши и ее семьи смогут зрители кинотеатров в 29 городах России", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что показы трехминутного фильма начались в среду и продолжатся до 15 января 2020 года в 52 кинотеатрах объединенной сети "Кино Окко" ("Синема Парк" и "Формула Кино"), в том числе в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Ульяновске. Его можно будет увидеть перед киносеансами. Кроме того, 30-секундный вариант короткометражки будет демонстрироваться на экранах в международном аэропорту Внуково, в столичных "Аэроэкспрессах", а также в скоростных поездах "Сапсан" и трамваях "Витязь-Москва".

Полную версию фильма можно посмотреть на сайте новогоднего проекта. На этом портале желающие также смогут поздравить своих близких с Новым годом, отправив им поздравление вместе с этим видеороликом.