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Первый пассажирский поезд Петербург - Севастополь прибыл в Симферополь

Он прошел по железнодорожному участку Крымского моста примерно за 30 минут

СИМФЕРОПОЛЬ /Республика Крым/, 25 декабря. /ТАСС/. Первый пассажирский поезд, следующий из Санкт-Петербурга в Севастополь, прибыл в Симферополь с остановкой в 15 минут. Состав следует по новому маршруту, в ночь на 25 декабря он пересек Крымский мост, передает корреспондент ТАСС, находящийся в поезде.

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Состав прошел по железнодорожному участку моста примерно за 30 минут. В 09:25 мск он прибудет в конечный пункт назначения - город Севастополь.

Поезд (№ 7/8) отправился 23 декабря с Московского вокзала Санкт-Петербурга, он проследовал в объезд территории Украины.

Как сообщили ТАСС в инфоцентре "Крымский мост", состав специально замедлил ход, чтобы его пассажиры смогли разглядеть арки моста, а наблюдающие за ходом поезда - сфотографировать и поприветствовать его.

Архитектурная подсветка конструкции включает более 2 тыс. светильников на кронштейнах 18 видов и свыше 19 км кабельных линий.

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