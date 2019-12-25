Россия уведомила КНДР о выделении $4,8 млн на гуманитарную программу ООН

ПХЕНЬЯН, 25 декабря. /ТАСС/. Россия официально уведомила власти КНДР о выделении почти $5 млн на гуманитарную программу ООН по снижению детской заболеваемости и смертности в народной республике. Об этом сообщило в среду посольство РФ в Пхеньяне на своей странице в Facebook.

"25 декабря посол Александр Мацегора передал послу по особым поручениям МИД КНДР Ли Хын Сику (курирует международные организации) ноту, в которой правительство КНДР информируется о том, что, в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации, принято решение о финансировании проекта Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) "Снижение детской заболеваемости и смертности путем проведения профилактических и лечебных мероприятий в КНДР" с бюджетом 4,8 млн долларов США", - говорится в сообщении российской дипмиссии.

Как отмечает посольство, Ли Хын Сик со своей стороны заверил, что "данное сообщение будет немедленно доведено до сведения правительства КНДР".

Ранее на официальном портале правовой информации правительства РФ было опубликовано распоряжение о внесении в 2019 году $4,8 млн в качестве единовременного добровольного целевого взноса в бюджет Детского фонда ООН на реализацию проекта по снижению детской заболеваемости и смертности в КНДР.

В марте, апреле и июне нынешнего года Россия в качестве гуманитарной помощи также передала КНДР около 8 тыс. тонн пшеницы. Эти поставки были обязательным российским взносом в бюджет Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН за 2018 и 2019 годах. Представительство международной организации в Пхеньяне оценило общую стоимость зерна, поставленного Россией в КНДР в нынешнем году, в $8 млн.