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Поставки топлива в Еврейскую АО нормализуются к февралю

В регионе ввели режим ЧС из-за проблем с отоплением

ТАСС, 25 декабря. Стабильные поставки топлива для котельных в Еврейской автономной области обеспечат к февралю 2020 года. Об этом ТАСС сообщил врио губернатора области Ростислав Гольдштейн.

В ЕАО с осени 2019 года действует режим ЧС. Его ввели из-за того, что в 16 населенных пунктах, где проживают более 16 тыс. человек, котельные не были готовы к зиме, не было запаса топлива. Такая ситуация с отоплением сложилась в том числе из-за несбалансированности областного бюджета. Сейчас в населенных пунктах региона периодически возникают сбои в поставках угля и мазута, из-за чего неоднократно падала температура в домах.

"В феврале войдем в нормальный график работы по поставкам топлива для котельных, начнем наращивать запасы топлива", - сказал Гольдштейн.

Он сообщил, что сейчас уголь и мазут для котельных поставляются, что называется, "с колес"; его подвозят, когда заканчивается предыдущая партия. Для надежного теплоснабжения на складах необходимо создать 45-дневные запасы. В управлении по внутренней политике агентству сообщили, что тепло в поселения подают в штатном режиме.

"Удалось договориться с поставками мазута по приемлемой цене, ранее поставки велись по завышенной цене", - сказал Гольдштейн, не уточнив разницу в стоимости топлива. В ЕАО работает одна мазутная котельная, отапливающая часть города Облучье с населением 8,5 тыс. человек. В октябре эта котельная уже останавливалась из-за недостатка топлива.

В регионе сейчас идет модернизация котельных, реконструкция теплотрасс в поселениях на средства, выделенные федеральным центром. На эти работы направлено порядка 98 млн рублей. В котельных устанавливают новые котлы, другое оборудование для повышения надежности теплоснабжения во время сильных морозов. Сейчас на территории ЕАО днем до минус 35 градусов. Как сообщили агентству в управлении жилищно-коммунального хозяйства и энергетики областного правительства, начатый осенью ремонт продолжается. "Выполнено примерно две трети от запланированного", - сказали в управлении.

Теги
РоссияГольдштейн, Ростислав ЭрнстовичЕврейская автономная область
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