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Снежную метель с ветром до 30 м/с прогнозируют на Камчатке

Непогода продержится до конца недели

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют снег и ветер с порывами до 30 м/c на территории нескольких районов Камчатского края в ближайшие сутки, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 декабря 2019 года на территории Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов, а также Елизовского муниципального района прогнозируется умеренный снег. Скорость ветра в порывах будет достигать 25-30 м/с. 27 и 28 декабря циклон продолжит действовать на юге Камчатки", - говорится в сообщении.

Непогода будет действовать до конца недели. Кроме того, как сообщается на сайте Камчатского УГМС, в ближайшие сутки в связи с сильным ветром у юго-восточного побережья Камчатки ожидается шторм. "26 декабря утром в Тихом океане у юго-восточного побережья Камчатки ожидается опасное волнение высотой 8-9 м. Явление сохранится до конца суток 26 декабря", - сказано в публикации.

Сотрудники МЧС предупреждают население о возникновении возможных происшествий и аварий. Жителей просят не покидать пределы населенных пунктов, властям рекомендовано принять меры безопасности.

Теги
РоссияКамчатский край
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