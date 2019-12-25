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Занятия в школах на севере Коми отменили из-за 35-градусных морозов

Занятия отменили для учеников начальной школы

СЫКТЫВКАР, 25 декабря. /ТАСС/. Занятия для школьников Воркуты, Инты и Печоры в Республике Коми отменены в среду из-за морозов, температура может опуститься до минус 36 градусов. Об этом сообщается на официальных сайтах муниципалитетов.

"В Воркуте на 6:00 мск было минус 35 градусов, безветренно. Днем ожидается минус 31 - минус 35 градусов. В связи с неблагоприятными погодными условиями принято решение об отмене занятий с первого по пятый классы", - говорится в сообщении на сайте администрации города.

Все остальные учреждения, объекты жизнеобеспечения, общественный транспорт работают как обычно, уточнили ТАСС в мэрии Воркуты. "Единственное, сегодня днем запланировано открытие елки на Центральной площади города. Детей звать не будем из-за мороза", - добавили в мэрии.

В Инте, по информации городской администрации, утром было минус 36 градусов, отменены занятия с первого по четвертый класс. В Печоре из-за ветра и мороза до минус 32 градусов не учатся школьники с первого по восьмой классы.

По информации Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона, на этой неделе в регионе контрастная погода: морозная на севере из-за арктического антициклона и аномально теплая - на юге региона, который оказался под влиянием атлантического циклона. На северо-востоке морозы до минус 39 градусов, на юге Коми - оттепель до плюс двух градусов. К выходным такой температурный контраст уменьшится, ожидается 9-14 градусов ниже нуля, на севере - до минус 20 градусов.

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